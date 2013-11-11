Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 11.11.2013

PULS 4Staffel 1Folge 315vom 11.11.2013
53 Min.Folge vom 11.11.2013Ab 6

Immer mehr Menschen setzen auf alternative Heilmethoden und nehmen statt Penicillin homöopathische Globuli. Viele Schulmediziner sehen diesen Trend kritisch und lehnen alternative Heilmethoden noch immer kategorisch ab. Doch kann nicht beides nebeneinander zur Heilung führen? Ist Homöopathie gefährlicher Hokuspokus oder doch seriöse Heilmethode? Ganze Folge vom 11.11.2013

PULS 4
