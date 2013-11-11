Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 11.11.2013Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 315: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 11.11.2013
53 Min.Folge vom 11.11.2013
Immer mehr Menschen setzen auf alternative Heilmethoden und nehmen statt Penicillin homöopathische Globuli. Viele Schulmediziner sehen diesen Trend kritisch und lehnen alternative Heilmethoden noch immer kategorisch ab. Doch kann nicht beides nebeneinander zur Heilung führen? Ist Homöopathie gefährlicher Hokuspokus oder doch seriöse Heilmethode? Ganze Folge vom 11.11.2013
