Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 09.12.2013

PULS 4Staffel 1Folge 343vom 09.12.2013
Folge 343: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 09.12.2013

52 Min.Folge vom 09.12.2013Ab 6

Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz: In Volksschulen wird darüber gestritten, ob das Kruzifix in der Schule hängen darf oder nicht. Weiter geht die Frage, ob der heilige Nikolaus alle Kindergartenkinder beschenken darf und ob die Geschichte des Christkindls auch Nicht-Christen zumutbar ist. Wie viel katholische Tradition wollen wir in unseren Ausbildungsstätten? Ganze Folge vom 09.12.2013

PULS 4
