Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Kurz trifft Trump: Wie gefährlich ist der US-Präsident?

PULS 4Staffel 1Folge 51
Kurz trifft Trump: Wie gefährlich ist der US-Präsident?

Kurz trifft Trump: Wie gefährlich ist der US-Präsident? Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 51: Kurz trifft Trump: Wie gefährlich ist der US-Präsident?

52 Min.Ab 6

Trump ist wohl der umstrittenste Präsident der letzten Jahre - selbst viele Experten können seine Politik nicht nachvollziehen. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomwaffenvertrag fürchten nun viele sogar einen Rückfall in den Kalten Krieg, Europas Wirtschaft fürchtet neue Zölle und einen Handelskrieg. Wie gefährlich ist Trumps Vorgehen für die Welt? Müssen wir uns vor Trump fürchten oder braucht es international einen Hardliner wie ihn? Was bedeutet seine Politik für Österreich und Europa?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen