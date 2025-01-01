Kurz trifft Trump: Wie gefährlich ist der US-Präsident? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 51: Kurz trifft Trump: Wie gefährlich ist der US-Präsident?
52 Min.Ab 6
Trump ist wohl der umstrittenste Präsident der letzten Jahre - selbst viele Experten können seine Politik nicht nachvollziehen. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomwaffenvertrag fürchten nun viele sogar einen Rückfall in den Kalten Krieg, Europas Wirtschaft fürchtet neue Zölle und einen Handelskrieg. Wie gefährlich ist Trumps Vorgehen für die Welt? Müssen wir uns vor Trump fürchten oder braucht es international einen Hardliner wie ihn? Was bedeutet seine Politik für Österreich und Europa?
