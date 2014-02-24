Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 24.02.2014

PULS 4Staffel 1Folge 55vom 24.02.2014
Folge 55: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 24.02.2014

52 Min.Folge vom 24.02.2014Ab 6

Gesundheitsministerium und viele Ärzte raten sich gegen Grippe, eine HPV-Infektion oder Kinderkrankheiten wie Masern impfen zu lassen. Wir fragen: Wie sinnvoll sind Impfungen? Wie gefährlich die Nebenwirkungen? Ist Impfen Geschäftemacherei? Und sind ungeimpfte Kinder gesünder? Wir diskutieren u.a. mit pharmig Generalsekretär Jan Oliver Huber und dem Medizinjournalisten Bert Ehgartner. Ganze Folge vom 24.02.2014

