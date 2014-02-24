Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 24.02.2014Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 55: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 24.02.2014
52 Min.Folge vom 24.02.2014Ab 6
Gesundheitsministerium und viele Ärzte raten sich gegen Grippe, eine HPV-Infektion oder Kinderkrankheiten wie Masern impfen zu lassen. Wir fragen: Wie sinnvoll sind Impfungen? Wie gefährlich die Nebenwirkungen? Ist Impfen Geschäftemacherei? Und sind ungeimpfte Kinder gesünder? Wir diskutieren u.a. mit pharmig Generalsekretär Jan Oliver Huber und dem Medizinjournalisten Bert Ehgartner. Ganze Folge vom 24.02.2014
