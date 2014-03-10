Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 10.03.2014Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 69: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 10.03.2014
52 Min.Folge vom 10.03.2014Ab 6
Russlands Präsident Wladimir Putin provoziert den Westen im Konflikt um die Ukraine. Wie sollen wir uns verhalten? Hat Putin alle in der Hand? Und welche Folgen hat die Krise für uns? Ganze Folge vom 10.03.2014
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4