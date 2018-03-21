Kürzungen im Budget - wer muss sich jetzt fürchten?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 21.03.2018
Nach der Budgetrede von Finanzminister Löger: Ex-ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll, der sozial engagierte Ökonom Stephan Schulmeister und weitere Gäste diskutieren bei „Pro und Contra“: Plant die Regierung notwendige Eingriffe oder droht der soziale Kahlschlag?
