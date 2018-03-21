Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Kürzungen im Budget - wer muss sich jetzt fürchten?

PULS 4Staffel 1Folge 80vom 21.03.2018
Kürzungen im Budget - wer muss sich jetzt fürchten?

Kürzungen im Budget - wer muss sich jetzt fürchten?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 80: Kürzungen im Budget - wer muss sich jetzt fürchten?

52 Min.Folge vom 21.03.2018Ab 6

Nach der Budgetrede von Finanzminister Löger: Ex-ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll, der sozial engagierte Ökonom Stephan Schulmeister und weitere Gäste diskutieren bei „Pro und Contra“: Plant die Regierung notwendige Eingriffe oder droht der soziale Kahlschlag?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen