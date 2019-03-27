Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra Spezial: Das Duell Kogler gegen Schieder

PULS 4Staffel 1Folge 86vom 27.03.2019
51 Min.Folge vom 27.03.2019Ab 6

So auch SPÖ und Grüne: Die einen sind bei den letzten Parlamentswahlen aus der Regierung geflogen, die anderen gar aus dem Nationalrat. Im ersten von drei ausgesuchten Duellen trifft SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder Mittwochabend auf sein Gegenüber von den Grünen, Werner Kogler. Im PULS 4-Studio gehen beide auf Konfrontationskurs um Differenzen abzustecken und eine ähnliche Wählergruppe von sich zu überzeugen.

