Pro und Contra Spezial: Das Duell Kogler gegen SchiederJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 86: Pro und Contra Spezial: Das Duell Kogler gegen Schieder
51 Min.Folge vom 27.03.2019Ab 6
So auch SPÖ und Grüne: Die einen sind bei den letzten Parlamentswahlen aus der Regierung geflogen, die anderen gar aus dem Nationalrat. Im ersten von drei ausgesuchten Duellen trifft SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder Mittwochabend auf sein Gegenüber von den Grünen, Werner Kogler. Im PULS 4-Studio gehen beide auf Konfrontationskurs um Differenzen abzustecken und eine ähnliche Wählergruppe von sich zu überzeugen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4