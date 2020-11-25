Pro und Contra: Wie effektiv ist die Pandemiebekämpfung?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 43: Pro und Contra: Wie effektiv ist die Pandemiebekämpfung?
52 Min.Folge vom 25.11.2020Ab 6
Österreich ist coronamüde, das lässt auch die Zahl der Kritiker anwachsen. Was muss die Regierung jetzt tun? Wie kann man jenen Teil der Bevölkerung, der die Maßnahmen ablehnt, motivieren, doch mitzumachen? Diese und andere Fragen diskutieren bei Pro und Contra Bundesministerin Karoline Edtstadler, der frühere FPÖ-Gesundheitsstaatssekretär Reinhart Waneck, Schauspieler Serge Falck, Virologin Dorothee von Laer und Autor Bert Ehgartner.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4