Pro und Contra: Wie effektiv ist die Pandemiebekämpfung?

PULS 4Staffel 2Folge 43vom 25.11.2020
52 Min.Folge vom 25.11.2020Ab 6

Österreich ist coronamüde, das lässt auch die Zahl der Kritiker anwachsen. Was muss die Regierung jetzt tun? Wie kann man jenen Teil der Bevölkerung, der die Maßnahmen ablehnt, motivieren, doch mitzumachen? Diese und andere Fragen diskutieren bei Pro und Contra Bundesministerin Karoline Edtstadler, der frühere FPÖ-Gesundheitsstaatssekretär Reinhart Waneck, Schauspieler Serge Falck, Virologin Dorothee von Laer und Autor Bert Ehgartner.

