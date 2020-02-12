Pro und Contra: Hat die Politik zu viel Einfluss auf die Justiz?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 6: Pro und Contra: Hat die Politik zu viel Einfluss auf die Justiz?
53 Min.Folge vom 12.02.2020Ab 6
Die Justiz steht im Fokus der Öffentlichkeit: Unabhängig oder parteipolitisch unterwandert? Ist es überhaupt möglich Postenschacher und Freunderlwirtschaft abzuschaffen? Bei "Pro und Contra" diskutieren das Vertreter aller fünf Parlamentsparteien. Zu Gast sind Wolfgang Gerstl, Verfassungssprecher der ÖVP, Agnes Sirkka Prammer, Justizsprecherin der Grünen, Kai Jan Krainer, SPÖ-Nationalratsabgeordneter, Christian Hafenecker, FPÖ-Nationalratsabgeordneter und Stephanie Krisper, Sprecherin für Inneres der NEOS.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4