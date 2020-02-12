Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Hat die Politik zu viel Einfluss auf die Justiz?

PULS 4Staffel 2Folge 6vom 12.02.2020
53 Min.Folge vom 12.02.2020Ab 6

Die Justiz steht im Fokus der Öffentlichkeit: Unabhängig oder parteipolitisch unterwandert? Ist es überhaupt möglich Postenschacher und Freunderlwirtschaft abzuschaffen? Bei "Pro und Contra" diskutieren das Vertreter aller fünf Parlamentsparteien. Zu Gast sind Wolfgang Gerstl, Verfassungssprecher der ÖVP, Agnes Sirkka Prammer, Justizsprecherin der Grünen, Kai Jan Krainer, SPÖ-Nationalratsabgeordneter, Christian Hafenecker, FPÖ-Nationalratsabgeordneter und Stephanie Krisper, Sprecherin für Inneres der NEOS.

