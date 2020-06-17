Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Ist ausreichend Geld für die Krise da?

PULS 4Staffel 2Folge 19vom 17.06.2020
Pro und Contra Spezial: Ist ausreichend Geld für die Krise da?

Pro und Contra Spezial: Ist ausreichend Geld für die Krise da?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 19: Pro und Contra Spezial: Ist ausreichend Geld für die Krise da?

52 Min.Folge vom 17.06.2020Ab 6

Die Pandemie stellt den Staat auf die Probe. Welche Maßnahmen braucht es jetzt, um eine soziale und wirtschaftliche Krise zu verhindern? Darüber diskutieren bei "Pro und Contra" Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), Nationalratsabgeordneter und Gewerkschafter Josef Muchitsch (SPÖ), der Arbeits- und Sozialsprecher der Grünen Markus Koza, die Arbeits- und Sozialsprecherin der FPÖ Dagmar Belakowitsch, Wolfgang Mazal, Vorstand Institut für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Wien und Barbara Blaha, Gründerin des Momentum Instituts.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen