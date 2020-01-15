Pro und Contra: Türkis-Grün zwischen Konflikt und Kompromiss - Verspricht die Regierung mehr als sie halten kann?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 2: Pro und Contra: Türkis-Grün zwischen Konflikt und Kompromiss - Verspricht die Regierung mehr als sie halten kann?
51 Min.Folge vom 15.01.2020Ab 6
Die Koalition muss sich auch weiterhin harte Fragen zu ihren Plänen gefallen lassen. Vor allem Soziales, Klima und Integration sind stark umstritten. Bei „Pro und Contra“ diskutieren August Wöginger, Klubobmann der ÖVP, Sigrid Maurer, Klubobfrau der Grünen, Jörg Leichtfried, stellvertretender Klubobmann der SPÖ, Gerald Loacker, stellvertretender Klubobmann der Neos und Dagmar Belakowitsch, Sozialsprecherin der FPÖ.
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