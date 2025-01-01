Angriff auf Grazer Kultusgemeinde – Wie stoppen wir Antisemitismus?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 22: Angriff auf Grazer Kultusgemeinde – Wie stoppen wir Antisemitismus?
Nach den antisemitischen Angriffen auf den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde in Graz, Elie Rosen, sowie auf die Grazer Synagoge, zeigt sich Österreichs Polit-Spitze entsetzt und kündigt Maßnahmen an. Wir stellen uns in "Pro und Contra" daher den Fragen – Woher kommt dieser Hass, wie vermitteln und schützen wir unsere Grund- und Freiheitsrechte, warum ist lange nichts passiert und welche Maßnahmen ergeben langfristig Sinn? Zu Gast sind Karoline Edtstadler, Bundesministerin für Europa, Elie Rosen, Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Graz, Helmut Brandstätter, NR-Abgeordneter der Neos, Sonia Feiger, Vize-Vorsitzende Shalom Alaikum, Derai Al Nuaimi, Landesvorsitzender Muslimische Jugend Wien und Tarafa Baghajati, Obmann der Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick