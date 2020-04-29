Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Die Corona-Krise – Österreich sperrt wieder auf

PULS 4Staffel 2Folge 11vom 29.04.2020
Die Corona-Krise – Österreich sperrt wieder auf

Die Corona-Krise – Österreich sperrt wieder aufJetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 11: Die Corona-Krise – Österreich sperrt wieder auf

66 Min.Folge vom 29.04.2020Ab 6

Von Phase eins in Phase zwei: Was lief gut, was hätte man besser machen können, was muss überdacht werden? Darüber spricht PULS 24-Anchor Thomas Mohr mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, bei PULS 24-Infochefin Corinna Milborn diskutieren dazu Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), Virologe Christoph Steininger (Medizinische Universität Wien), Rainer Nowak (Chefredakteur Die Presse), Gudrun Peter (Geschäftsführerin Zum Weissen Rössl) und Stefan Ratzenberger (Sprecher der Nachtgastronomie).

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen