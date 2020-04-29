Die Corona-Krise – Österreich sperrt wieder aufJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 11: Die Corona-Krise – Österreich sperrt wieder auf
66 Min.Folge vom 29.04.2020Ab 6
Von Phase eins in Phase zwei: Was lief gut, was hätte man besser machen können, was muss überdacht werden? Darüber spricht PULS 24-Anchor Thomas Mohr mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, bei PULS 24-Infochefin Corinna Milborn diskutieren dazu Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), Virologe Christoph Steininger (Medizinische Universität Wien), Rainer Nowak (Chefredakteur Die Presse), Gudrun Peter (Geschäftsführerin Zum Weissen Rössl) und Stefan Ratzenberger (Sprecher der Nachtgastronomie).
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4