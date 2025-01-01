Corona: Übertriebene Hysterie oder ernste Bedrohung?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 8: Corona: Übertriebene Hysterie oder ernste Bedrohung?
51 Min.Ab 6
Die Krankheit hat nun auch Österreich erreicht. Ob man sich vor ihr fürchten muss und ob die Maßnahmen der Bundesregierung tatsächlich zur Beruhigung der Bevölkerung beitragen, ist Thema des heutigen „Pro und Contra“. Dazu diskutieren Peter Hacker, Gesundheitsstadtrat Wien, SPÖ, Karl Mahrer, Bereichssprecher für Inneres und Sicherheit, Nationalratsabgeordneter, ÖVP, Reinhild Strauß, Leiterin Öffentlicher Gesundheitsdienst und Krankenhaushygiene, Gesundheitsministerium, Gerald Karner, Militärstratege und Andrea Pabst, Psychotherapeutin.
Pro und Contra
