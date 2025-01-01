Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Corona: Übertriebene Hysterie oder ernste Bedrohung?

PULS 4Staffel 2Folge 8
Corona: Übertriebene Hysterie oder ernste Bedrohung?

Corona: Übertriebene Hysterie oder ernste Bedrohung?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 8: Corona: Übertriebene Hysterie oder ernste Bedrohung?

51 Min.Ab 6

Die Krankheit hat nun auch Österreich erreicht. Ob man sich vor ihr fürchten muss und ob die Maßnahmen der Bundesregierung tatsächlich zur Beruhigung der Bevölkerung beitragen, ist Thema des heutigen „Pro und Contra“. Dazu diskutieren Peter Hacker, Gesundheitsstadtrat Wien, SPÖ, Karl Mahrer, Bereichssprecher für Inneres und Sicherheit, Nationalratsabgeordneter, ÖVP, Reinhild Strauß, Leiterin Öffentlicher Gesundheitsdienst und Krankenhaushygiene, Gesundheitsministerium, Gerald Karner, Militärstratege und Andrea Pabst, Psychotherapeutin.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen