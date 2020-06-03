Pro und Contra Spezial: Trumps Amerika im Chaos - Woher kommen Wut und Protest?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 17: Pro und Contra Spezial: Trumps Amerika im Chaos - Woher kommen Wut und Protest?
In diesem Pro und Contra Spezial geht PULS 24-Infochefin Corinna Milborn drei zentralen Fragen nach: 1. Wie geht Trump mit den Unruhen um? 2. Wie rassistisch ist Amerika? 3. Wie rassistisch ist Österreich Gäste: Journalistin und Aktivistin Imoan Kinshasa, "Standard"-Journalist Eric Frey, Republikaner Ralph Freund (Vertreter Republicans Overseas German), Politikberater Thomas Hofer, Anwalt Robin Lumsden, Journalistin und Chefredakteurin "Fresh" Vanessa Spanbauer, Kriminalsoziologe Reinhard Kreissl, Politikberater der Republikaner Peter Rough, Politikwissenschafterin Natascha Strobl, Musikerin, Komponistin und Model Bibiane Zima und Rapper T-Ser.
