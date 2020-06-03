Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Trumps Amerika im Chaos - Woher kommen Wut und Protest?

PULS 4Staffel 2Folge 17vom 03.06.2020
Pro und Contra Spezial: Trumps Amerika im Chaos - Woher kommen Wut und Protest?

Pro und Contra Spezial: Trumps Amerika im Chaos - Woher kommen Wut und Protest?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 17: Pro und Contra Spezial: Trumps Amerika im Chaos - Woher kommen Wut und Protest?

77 Min.Folge vom 03.06.2020Ab 6

In diesem Pro und Contra Spezial geht PULS 24-Infochefin Corinna Milborn drei zentralen Fragen nach: 1. Wie geht Trump mit den Unruhen um? 2. Wie rassistisch ist Amerika? 3. Wie rassistisch ist Österreich Gäste: Journalistin und Aktivistin Imoan Kinshasa, "Standard"-Journalist Eric Frey, Republikaner Ralph Freund (Vertreter Republicans Overseas German), Politikberater Thomas Hofer, Anwalt Robin Lumsden, Journalistin und Chefredakteurin "Fresh" Vanessa Spanbauer, Kriminalsoziologe Reinhard Kreissl, Politikberater der Republikaner Peter Rough, Politikwissenschafterin Natascha Strobl, Musikerin, Komponistin und Model Bibiane Zima und Rapper T-Ser.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen