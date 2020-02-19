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Pro und Contra

1700 netto und 35-Stunden-Woche: Mehr Geld für weniger Arbeit?

PULS 4Staffel 2Folge 7vom 19.02.2020
1700 netto und 35-Stunden-Woche: Mehr Geld für weniger Arbeit?

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Pro und Contra

Folge 7: 1700 netto und 35-Stunden-Woche: Mehr Geld für weniger Arbeit?

50 Min.Folge vom 19.02.2020Ab 6

Im Arbeitsleben knallen die Positionen von Arbeitnehmern und Arbeitgeber immer stärker aufeinander – bis hin zum Streik. Im dieswöchigen "Pro und Contra" werden die unterschiedlichen Positionen jedenfalls ausdiskutiert. Zu Gast bei Corinna Milborn sind Julia Herr, stv Bundesparteivorsitzende SPÖ, Gerald Loacker, Sozialsprecher der NEOS, Christoph Klein, Direktor der Arbeiterkammer Wien und Thomas Salzer, Industriellenvereinigung Niederösterreich. Außerdem sind im Studio zu Gast Stephanie Veigl von der Gewerkschaft GPA-djp und Robert Oberndorfer, Geschäftsführer Caritas Socialis.

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