Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Sebastian Kurz im großen Interview bei Corinna Milborn

PULS 4Staffel 2Folge 1vom 08.01.2020
Pro und Contra Spezial: Sebastian Kurz im großen Interview bei Corinna Milborn

Pro und Contra Spezial: Sebastian Kurz im großen Interview bei Corinna MilbornJetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 1: Pro und Contra Spezial: Sebastian Kurz im großen Interview bei Corinna Milborn

67 Min.Folge vom 08.01.2020Ab 6

Bei Gundula Geiginger diskutieren in dem „Pro und Contra Spezial“ VertreterInnen der Parlamentsparteien das neue Regierungsprogramm: Andreas Ottenschläger (ÖVP) und Ewa Ernst-Dziedzic von der neuen Regierung treffen auf die Oppositions-Vertreter Julia Herr (SPÖ), Erwin Angerer (FPÖ) und Helmut Brandstätter (NEOS).

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen