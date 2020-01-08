Pro und Contra Spezial: Sebastian Kurz im großen Interview bei Corinna MilbornJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 1: Pro und Contra Spezial: Sebastian Kurz im großen Interview bei Corinna Milborn
67 Min.Folge vom 08.01.2020Ab 6
Bei Gundula Geiginger diskutieren in dem „Pro und Contra Spezial“ VertreterInnen der Parlamentsparteien das neue Regierungsprogramm: Andreas Ottenschläger (ÖVP) und Ewa Ernst-Dziedzic von der neuen Regierung treffen auf die Oppositions-Vertreter Julia Herr (SPÖ), Erwin Angerer (FPÖ) und Helmut Brandstätter (NEOS).
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4