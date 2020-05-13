Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kogler vs. Hofer: Das Krisenmanagement der Regierung

PULS 4Staffel 2Folge 14vom 13.05.2020
52 Min.Folge vom 13.05.2020Ab 6

Bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn diskutieren FPÖ-Parteiobmann Norbert Hofer und Vizekanzler Werner Kogler über die Vorgehensweise der Regierung während der Coronakrise.

PULS 4
