Kogler vs. Hofer: Das Krisenmanagement der RegierungJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 14: Kogler vs. Hofer: Das Krisenmanagement der Regierung
52 Min.Folge vom 13.05.2020Ab 6
Bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn diskutieren FPÖ-Parteiobmann Norbert Hofer und Vizekanzler Werner Kogler über die Vorgehensweise der Regierung während der Coronakrise.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4