Pro und Contra: Pistengaudi oder Umweltsünde: Ist Skifahren noch zeitgemäß?

PULS 4Staffel 2Folge 5vom 05.02.2020
Folge 5: Pro und Contra: Pistengaudi oder Umweltsünde: Ist Skifahren noch zeitgemäß?

51 Min.Folge vom 05.02.2020Ab 6

Skifahren ist Österreichs Nationalsport. Doch angesichts warmer Temperaturen und immer raumgreifenderer Skigebiete warnen Umweltschützer vor zu starken Eingriffen in Natur und Klima. Bei „Pro und Contra“ diskutieren dazu der Seilbahnunternehmer und ÖVP-Abgeordnete Franz Hörl, die grüne Tourismus-Sprecherin Barbara Neßler sowie WWF-Expertin Hanna Simons und der Forscher Günther Aigner.

PULS 4
