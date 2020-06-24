Pro und Contra Spezial zum Ibiza-U-AusschussJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 20: Pro und Contra Spezial zum Ibiza-U-Ausschuss
52 Min.Folge vom 24.06.2020Ab 6
Der parlamentarische Untersuchungsausschuss lässt Tag für Tag tiefer in die Welt der Mächtigen blicken. Was dabei zutage kommt und welche Bereiche weiter im Dunkeln bleiben, diskutieren die U-Ausschuss-Fraktionschefs und Stellvertreter bei "Pro und Contra Spezial". Zu Gast bei PULS 24 Moderator Thomas Mohr: Wolfgang Gerstl (ÖVP), Kai Jan Krainer (SPÖ), Christian Hafenecker (FPÖ), Nina Tomaselli (Die Grünen) und Helmut Brandstätter (NEOS).
Copyrights:© Puls4