Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial zum Ibiza-U-Ausschuss

PULS 4Staffel 2Folge 20vom 24.06.2020
Pro und Contra Spezial zum Ibiza-U-Ausschuss

Pro und Contra Spezial zum Ibiza-U-AusschussJetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 20: Pro und Contra Spezial zum Ibiza-U-Ausschuss

52 Min.Folge vom 24.06.2020Ab 6

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss lässt Tag für Tag tiefer in die Welt der Mächtigen blicken. Was dabei zutage kommt und welche Bereiche weiter im Dunkeln bleiben, diskutieren die U-Ausschuss-Fraktionschefs und Stellvertreter bei "Pro und Contra Spezial". Zu Gast bei PULS 24 Moderator Thomas Mohr: Wolfgang Gerstl (ÖVP), Kai Jan Krainer (SPÖ), Christian Hafenecker (FPÖ), Nina Tomaselli (Die Grünen) und Helmut Brandstätter (NEOS).

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen