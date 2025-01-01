Der Corona-Gipfel – Wie retten wir unsere Jobs?Jetzt kostenlos streamen
Folge 18: Der Corona-Gipfel – Wie retten wir unsere Jobs?
Die Infektionszahlen bleiben niedrig, doch die Auswirkungen des Corona-Virus auf die Wirtschaft werden noch länger zu spüren sein. In einer großen Sondersendung diskutieren Arbeitsministerin Christine Aschbacher, Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, Korinna Schumann, Vizepräsidentin des Österreichischen Gewerkschaftsbunds und Nationalökonom Markus Marterbauer mit Corinna Milborn die Pläne für den Arbeitsmarkt.
