Die Corona-Verschwörung? Fakten, Mythen, Fake News

PULS 4Staffel 2Folge 15vom 20.05.2020
Folge 15: Die Corona-Verschwörung? Fakten, Mythen, Fake News

66 Min.Folge vom 20.05.2020Ab 6

Woher stammen die Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus, wie verbreiten sie sich und wie lassen sie sich widerlegen? Darüber spricht PULS 24-Anchor Alexandra Wachter mit Digital-Expertin Ingrid Brodnig, Virologe Heinz Burgmann, Psychologin Ulrike Schiesser, Datenschutzaktivist Max Schrems, Armin Lange, Vorstand des Instituts der Judaistik an der Universität Wien und Jürgen Schlechter, Bundesheer-Kommandant des ABC-Abwehrzentrums.

