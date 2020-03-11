Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Kampf gegen Corona: Legt das Virus die Arbeitswelt lahm? - Teil 1

PULS 4Staffel 2Folge 10vom 11.03.2020
Kampf gegen Corona: Legt das Virus die Arbeitswelt lahm? - Teil 1

Pro und Contra

Folge 10: Kampf gegen Corona: Legt das Virus die Arbeitswelt lahm? - Teil 1

51 Min.Folge vom 11.03.2020Ab 6

Nachdem die Politik im benachbarten Ausland drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus setzt, zieht nun auch Österreich nach. Was das für die Arbeitswelt, den Handel und den Tourismus bedeutet, diskutiert Gundula Geiginger mit Christine Aschbacher (Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend, ÖVP), Elisabeth Köstinger (Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, ÖVP), Alexis von Hoensbroech (CEO Austrian Airlines), Roman Hebenstreit (Gewerkschaft vida).

