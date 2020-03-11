Kampf gegen Corona: Legt das Virus die Arbeitswelt lahm? - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.03.2020
Nachdem die Politik im benachbarten Ausland drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus setzt, zieht nun auch Österreich nach. Was das für die Arbeitswelt, den Handel und den Tourismus bedeutet, diskutiert Gundula Geiginger mit Christine Aschbacher (Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend, ÖVP), Elisabeth Köstinger (Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, ÖVP), Alexis von Hoensbroech (CEO Austrian Airlines), Roman Hebenstreit (Gewerkschaft vida).
