Folge 3: Pro und Contra: Wer darf heutzutage noch krank sein?
51 Min.Folge vom 22.01.2020Ab 6
Bei "Pro und Contra" diskutiert Corinna Milborn mit Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky, Filmproduzent und Buchautor Bert Ehgartner und dem Arzt und Homöopath Thomas Peinbauer zum Thema Grippewelle in Österreich.
