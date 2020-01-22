Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 2Folge 3vom 22.01.2020
51 Min.Folge vom 22.01.2020Ab 6

Bei "Pro und Contra" diskutiert Corinna Milborn mit Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky, Filmproduzent und Buchautor Bert Ehgartner und dem Arzt und Homöopath Thomas Peinbauer zum Thema Grippewelle in Österreich.

