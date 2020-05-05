Die Politik-Insider: Nikbakhsh, Nowak & TothJetzt kostenlos streamen
Folge 12: Die Politik-Insider: Nikbakhsh, Nowak & Toth
50 Min.Folge vom 05.05.2020
PULS 24 Anchor Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Falter-Journalistin Barabra Toth, Presse-Chefredakteur Rainer Nowak, und Profil- Wirtschaftsressortleiter Michael Nikbakhsh zur Diskussion über staatliche Bevormundung, Transparenz und wie es nach dem Lockdown weitergehen kann.
