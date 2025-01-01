Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Korruption - Wie werden wir supersauber?

PULS 24Staffel 4Folge 13
31 Min.

Die "Politik-Insider" diskutieren die Folgen der Causa Blümel und fragen: Kommt jetzt das große Sauber-Paket für die Politik und damit das Ende der Korruption in Österreich? Welche Partei trifft es am härtesten, wenn die Gesetze nun verschärft werden? Und wie glaubwürdig sind Kickl und die FPÖ mit ihrem Auftreten als Anti-Korruptionspartei? Bei Gundula Geiginger diskutieren dazu: Heimo Lepuschitz, Kommunikationsberater und ehemaliger Medienkoordinator unter Türkis-Blau und Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung "Falter".

