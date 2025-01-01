Die Politik-Insider: Korruption - Wie werden wir supersauber? Jetzt kostenlos streamen
Folge 13: Die Politik-Insider: Korruption - Wie werden wir supersauber?
31 Min.
Die "Politik-Insider" diskutieren die Folgen der Causa Blümel und fragen: Kommt jetzt das große Sauber-Paket für die Politik und damit das Ende der Korruption in Österreich? Welche Partei trifft es am härtesten, wenn die Gesetze nun verschärft werden? Und wie glaubwürdig sind Kickl und die FPÖ mit ihrem Auftreten als Anti-Korruptionspartei? Bei Gundula Geiginger diskutieren dazu: Heimo Lepuschitz, Kommunikationsberater und ehemaliger Medienkoordinator unter Türkis-Blau und Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung "Falter".
