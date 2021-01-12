Die Politik-Insider: Dauert der Lockdown doch länger?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 2: Die Politik-Insider: Dauert der Lockdown doch länger?
31 Min.Folge vom 12.01.2021
In weniger als zwei Wochen sollte der dritte Lockdown in seine Zielgerade gehen. Doch bis dato ist völlig unklar, ob und unter welchen Voraussetzungen Lockerungen stattfinden können. Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger der Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer und der Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4