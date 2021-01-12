Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Dauert der Lockdown doch länger?

PULS 24Staffel 4Folge 2vom 12.01.2021
Die Politik-Insider: Dauert der Lockdown doch länger?

Die Politik-Insider: Dauert der Lockdown doch länger?Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 2: Die Politik-Insider: Dauert der Lockdown doch länger?

31 Min.Folge vom 12.01.2021

In weniger als zwei Wochen sollte der dritte Lockdown in seine Zielgerade gehen. Doch bis dato ist völlig unklar, ob und unter welchen Voraussetzungen Lockerungen stattfinden können. Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger der Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer und der Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen