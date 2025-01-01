Die Politik-Insider: "Familie Kurz" - Ist die ÖVP in einem gefährlichen Machtrausch?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 24: Die Politik-Insider: "Familie Kurz" - Ist die ÖVP in einem gefährlichen Machtrausch?
30 Min.
Die zuletzt veröffentlichten Chat-Protokolle zeichnen ein Bild von Freunderlwirtschaft, Postenschacher und Drohgebärden Richtung Kirche. Sie zeigen aber auch einen engen Austausch mit jenen Justizbeamten, die mögliche Korruption aufdecken sollten. Wird hier offensichtlich, wie sehr die ÖVP ihre Macht ausdehnen und die Gewaltentrennung aushebeln will? Oder erleben wir eine künstliche Empörung über sehr persönliche Chats, die die Öffentlichkeit nie zu sehen bekommen hätte dürfen? Darüber diskutieren bei bei Gundula Geiginger:: Andreas Khol, ehemaliger ÖVP-Nationalratspräsident, und "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4