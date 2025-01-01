Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Lockdown versus Lockerung

PULS 24Staffel 4Folge 25
Die Politik-Insider: Lockdown versus Lockerung

Die Politik-Insider: Lockdown versus LockerungJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 25: Die Politik-Insider: Lockdown versus Lockerung

30 Min.

Österreich hat einen neuen Gesundheitsminister. Der Allgemeinmediziner Wolfgang Mückstein übernimmt den Posten von Rudolf Anschober, der aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt. Corona fordert seinen Tribut und Corona spaltet das Land. Noch immer lautet die Frage: Welche Strategie ist die beste? Darüber diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger bei den Politik-Insidern PULS 4 Infochefin Corinna Milborn und Servus-TV-Moderator Michael Fleischhacker.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen