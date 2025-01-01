Die Politik-Insider: Lockdown versus LockerungJetzt kostenlos streamen
Folge 25: Die Politik-Insider: Lockdown versus Lockerung
30 Min.
Österreich hat einen neuen Gesundheitsminister. Der Allgemeinmediziner Wolfgang Mückstein übernimmt den Posten von Rudolf Anschober, der aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt. Corona fordert seinen Tribut und Corona spaltet das Land. Noch immer lautet die Frage: Welche Strategie ist die beste? Darüber diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger bei den Politik-Insidern PULS 4 Infochefin Corinna Milborn und Servus-TV-Moderator Michael Fleischhacker.
