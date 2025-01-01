Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Wie ungesund ist unsere Koalition?

PULS 24Staffel 4Folge 26
Die Politik-Insider: Wie ungesund ist unsere Koalition?

Die Politik-Insider: Wie ungesund ist unsere Koalition?Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 26: Die Politik-Insider: Wie ungesund ist unsere Koalition?

31 Min.

Wie ungesund ist unsere Koalition? Für den zurückgetretenen Gesundheitsminister Rudolf Anschober, aber auch für die Grüne Partei insgesamt. Und wird aus dem "Besten aus beiden Welten" ein schlechter Kompromiss für das Land? Bei Gundula Geiginger diskutieren darüber: die ehemalige grüne Nationalratsabgeordnete und Volksanwältin Terezija Stoisits und Falter-Chefredakteur Florian Klenk

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen