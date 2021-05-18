Politik-Insider: Kurz unter Druck - Wo steht die Republik?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 33: Politik-Insider: Kurz unter Druck - Wo steht die Republik?
30 Min.Folge vom 18.05.2021
Was bedeutet das für die Republik? Und welche Konsequenzen haben die Ibiza-Ermittlungen für das politische Zusammenleben? Darüber diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger der NEOS-Abgeordnete Helmut Brandstätter und ÖVP-Spin-Doctor Wolfgang Rosam.
