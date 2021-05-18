Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

Politik-Insider: Kurz unter Druck - Wo steht die Republik?

Staffel 4Folge 33vom 18.05.2021
30 Min.Folge vom 18.05.2021

Was bedeutet das für die Republik? Und welche Konsequenzen haben die Ibiza-Ermittlungen für das politische Zusammenleben? Darüber diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger der NEOS-Abgeordnete Helmut Brandstätter und ÖVP-Spin-Doctor Wolfgang Rosam.

