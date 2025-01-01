Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Ermittlungen gegen die ÖVP - Kanzlerpartei in der Krise?

PULS 24Staffel 4Folge 36
30 Min.

Nach dem Beschluss den Ibiza-U-Ausschuss nicht weiter zu verlängern, gehen die Wogen noch einmal ordentlich hoch: WKStA Oberstaatsanwalt Matthias Purkart sparte bei seinem Auftritt als Auskunftsperson nicht mit Kritik an der ÖVP. Auch abseits des U-Ausschusses gerät die ÖVP ins Visier der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.Was ist dran an den Vorwürfen gegen die ÖVP? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger der ÖVP-Fraktionsvorsitzende des Ibiza-U-Ausschuss, Andreas Hanger, und die Falter-Journalistin Barbara Tóth.

