Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Proteste gegen Kinder-Abschiebung

PULS 24Staffel 4Folge 7
Die Politik-Insider: Proteste gegen Kinder-Abschiebung

Die Politik-Insider: Proteste gegen Kinder-AbschiebungJetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 7: Die Politik-Insider: Proteste gegen Kinder-Abschiebung

31 Min.

Drei Schülerinnen und deren Familien werden nach Georgien und Armenien abgeschoben. Dagegen regt sich heftiger Widerstand, die Abschiebung wird aber trotzdem durchgeführt. Wie soll man künftig in solchen humanitären Härtefallen entscheiden? Das diskutieren Florian Klenk, Teilnehmer am gestrigen Protest und Chefredakteur, Falter und Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen