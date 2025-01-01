Die Politik-Insider: Proteste gegen Kinder-AbschiebungJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Die Politik-Insider: Proteste gegen Kinder-Abschiebung
31 Min.
Drei Schülerinnen und deren Familien werden nach Georgien und Armenien abgeschoben. Dagegen regt sich heftiger Widerstand, die Abschiebung wird aber trotzdem durchgeführt. Wie soll man künftig in solchen humanitären Härtefallen entscheiden? Das diskutieren Florian Klenk, Teilnehmer am gestrigen Protest und Chefredakteur, Falter und Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater.
