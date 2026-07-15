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Rezept der Woche

Nice Cream mit Cookie-Dough mit Ex-Fußballer und WM-Teilnehmer Andy Ogris | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 27vom 15.07.2026
Nice Cream mit Cookie-Dough mit Ex-Fußballer und WM-Teilnehmer Andy Ogris | REZEPT DER WOCHE

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Folge 27: Nice Cream mit Cookie-Dough mit Ex-Fußballer und WM-Teilnehmer Andy Ogris | REZEPT DER WOCHE

15 Min.Folge vom 15.07.2026

Diesmal ist Ex-Fußballer und WM-Teilnehmer Andy Ogris zu Gast bei Tanja in der Küche. Für ihn ist die Küche normalerweise wie ein gut verteidigter Strafraum. „Kochen kann ich eigentlich gar nicht.“. Aber gemeinsam mit Tanja, bereiten er einen Social-Mediatrend zu. „Nice Cream mit Cookie-Dough“. Wie stellt sich der ehemalige Fußballer und Dancing Star-Teilnehmer in der Küche an?

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