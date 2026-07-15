Nice Cream mit Cookie-Dough mit Ex-Fußballer und WM-Teilnehmer Andy Ogris | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
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Folge 27: Nice Cream mit Cookie-Dough mit Ex-Fußballer und WM-Teilnehmer Andy Ogris | REZEPT DER WOCHE
15 Min.Folge vom 15.07.2026
Diesmal ist Ex-Fußballer und WM-Teilnehmer Andy Ogris zu Gast bei Tanja in der Küche. Für ihn ist die Küche normalerweise wie ein gut verteidigter Strafraum. „Kochen kann ich eigentlich gar nicht.“. Aber gemeinsam mit Tanja, bereiten er einen Social-Mediatrend zu. „Nice Cream mit Cookie-Dough“. Wie stellt sich der ehemalige Fußballer und Dancing Star-Teilnehmer in der Küche an?
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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