Der beste Wassermelonensalat von Peter Lehner | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 30: Der beste Wassermelonensalat von Peter Lehner | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 05.08.2026
Unser Chefkoch bereitet für Philipp von „Philipp bewegt“ einen erfrischenden Wassermelonensalat mit Burrata zu. Philipp hilft wie immer fleißig mit und ist vom frischen Geschmacks-Kick begeistert. Dazu zaubert Peter Lehner ein Olivendressing, das perfekt zum Salat passt.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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