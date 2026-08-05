Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rezept der Woche

Der beste Wassermelonensalat von Peter Lehner | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 30vom 05.08.2026
Der beste Wassermelonensalat von Peter Lehner | REZEPT DER WOCHE

Der beste Wassermelonensalat von Peter Lehner | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen

Rezept der Woche

Folge 30: Der beste Wassermelonensalat von Peter Lehner | REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 05.08.2026

Unser Chefkoch bereitet für Philipp von „Philipp bewegt“ einen erfrischenden Wassermelonensalat mit Burrata zu. Philipp hilft wie immer fleißig mit und ist vom frischen Geschmacks-Kick begeistert. Dazu zaubert Peter Lehner ein Olivendressing, das perfekt zum Salat passt.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Rezept der Woche
krone.tv
Rezept der Woche

Rezept der Woche

Alle 1 Staffeln und Folgen