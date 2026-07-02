Handgeschnitten! Beef Tatar mit gebeiztem Eigelb | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 25: Handgeschnitten! Beef Tatar mit gebeiztem Eigelb | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 02.07.2026
Peter Lehner ist nicht nur ein hervorragender Koch, sondern hat auch noch jede Menge verständliche Tipps und Infos zu den Lebensmitteln und deren Verwendung und Zubereitung. Davon profitiert diesmal auch wieder Philipp von „Philipp bewegt“. Er liebt ein gutes Tatar, hat sich aber daheim noch nie über die Zubereitung getraut. Spoiler: Philipp ist begeistert von der handwerklichen Zubereitung und vom Geschmack sowieso!
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rezept der Woche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2026: krone.tv
Enthält Produktplatzierungen