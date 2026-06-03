Skyr-Bagels und Liptauer – der Supertrend | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 21: Skyr-Bagels und Liptauer – der Supertrend | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 03.06.2026
„Philipp bewegt“ ist zu Gast bei Tanja in der Showküche. Wird der proteinreiche Social-media-Trend auch Philipp Jelinek begeistern? Die knusprigen Bagels mit einem Klassiker, dem „Liptauer“, sind jedenfalls einfach in der Zubereitung und köstliche für eine schnelle Jause.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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