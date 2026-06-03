Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rezept der Woche

Skyr-Bagels und Liptauer – der Supertrend | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 21vom 03.06.2026
Skyr-Bagels und Liptauer – der Supertrend | REZEPT DER WOCHE

Skyr-Bagels und Liptauer – der Supertrend | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen

Rezept der Woche

Folge 21: Skyr-Bagels und Liptauer – der Supertrend | REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 03.06.2026

„Philipp bewegt“ ist zu Gast bei Tanja in der Showküche. Wird der proteinreiche Social-media-Trend auch Philipp Jelinek begeistern? Die knusprigen Bagels mit einem Klassiker, dem „Liptauer“, sind jedenfalls einfach in der Zubereitung und köstliche für eine schnelle Jause.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Rezept der Woche
krone.tv
Rezept der Woche

Rezept der Woche

Alle 1 Staffeln und Folgen