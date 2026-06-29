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Rezept der Woche

Schneewittchenschnitten – süßes Märchen am Gaumen | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 23vom 29.06.2026
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Rezept der Woche

Folge 23: Schneewittchenschnitten – süßes Märchen am Gaumen | REZEPT DER WOCHE

10 Min.Folge vom 29.06.2026

Zu Gast ist wieder Philipp von „Philipp bewegt“ und Tanja „verführt“ ihn zu süßen Gaumenfreuden. Ein weicher Boden, Himbeeren und cremiges Schlagobers. Für den Crunch sorgt ein Butterkeks, als Abschluss für die märchenhafte Schneewittchenschnitte.

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