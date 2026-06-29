Schneewittchenschnitten – süßes Märchen am Gaumen | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 23: Schneewittchenschnitten – süßes Märchen am Gaumen | REZEPT DER WOCHE
10 Min.Folge vom 29.06.2026
Zu Gast ist wieder Philipp von „Philipp bewegt“ und Tanja „verführt“ ihn zu süßen Gaumenfreuden. Ein weicher Boden, Himbeeren und cremiges Schlagobers. Für den Crunch sorgt ein Butterkeks, als Abschluss für die märchenhafte Schneewittchenschnitte.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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