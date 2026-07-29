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Rezept der Woche

Schauspieler Max Ortner: Casting mit Chili & Wassermelonen-Feta-Salat mit Parmesan Chip | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 29vom 29.07.2026
Schauspieler Max Ortner: Casting mit Chili & Wassermelonen-Feta-Salat mit Parmesan Chip | REZEPT DER WOCHE

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Folge 29: Schauspieler Max Ortner: Casting mit Chili & Wassermelonen-Feta-Salat mit Parmesan Chip | REZEPT DER WOCHE

16 Min.Folge vom 29.07.2026

Der sympathische „shooting-star“ der Schauspielszene macht auch in der Küche einen Top-Job. Tanja entlockt dem gebürtigen Oberösterreicher Details aus dem harten Alltag eines Schauspielers und Max überrascht auch in der Küche, mit Geschick und gute Laune. Bis auf das Casting mit Chili, das ging gehörig schief! Es gibt einen frischen Wassermelonensalat mit Chili, Feta und Parmesan-Chip.

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