Schauspieler Max Ortner: Casting mit Chili & Wassermelonen-Feta-Salat mit Parmesan Chip | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 29: Schauspieler Max Ortner: Casting mit Chili & Wassermelonen-Feta-Salat mit Parmesan Chip | REZEPT DER WOCHE
16 Min.Folge vom 29.07.2026
Der sympathische „shooting-star“ der Schauspielszene macht auch in der Küche einen Top-Job. Tanja entlockt dem gebürtigen Oberösterreicher Details aus dem harten Alltag eines Schauspielers und Max überrascht auch in der Küche, mit Geschick und gute Laune. Bis auf das Casting mit Chili, das ging gehörig schief! Es gibt einen frischen Wassermelonensalat mit Chili, Feta und Parmesan-Chip.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rezept der Woche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2026: krone.tv
Enthält Produktplatzierungen