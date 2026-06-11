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Rezept der Woche

Paradeiser-Mozzarella 2.0. mit Oliven-Dressing! | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 22vom 11.06.2026
Paradeiser-Mozzarella 2.0. mit Oliven-Dressing! | REZEPT DER WOCHE

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Folge 22: Paradeiser-Mozzarella 2.0. mit Oliven-Dressing! | REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 11.06.2026

Den italienischen Klassiker kennt und liebt wirklich jeder. Spitzenkoch Peter Lehner macht diesmal eine 2.0 - Version daraus. Mit einem Dressing aus dunklen Oliven und dazu knusprige Bruschetta. So wird das frische Sommergericht auf eine ganz neue Geschmackeben gehoben. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren – einfach köstlich!

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