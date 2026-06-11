Paradeiser-Mozzarella 2.0. mit Oliven-Dressing! | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 22: Paradeiser-Mozzarella 2.0. mit Oliven-Dressing! | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 11.06.2026
Den italienischen Klassiker kennt und liebt wirklich jeder. Spitzenkoch Peter Lehner macht diesmal eine 2.0 - Version daraus. Mit einem Dressing aus dunklen Oliven und dazu knusprige Bruschetta. So wird das frische Sommergericht auf eine ganz neue Geschmackeben gehoben. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren – einfach köstlich!
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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