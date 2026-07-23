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Rezept der Woche

Mediterrane Küche: Oktopus, Seeteufel & Skordalia | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 28vom 23.07.2026
Mediterrane Küche: Oktopus, Seeteufel & Skordalia | REZEPT DER WOCHE

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Rezept der Woche

Folge 28: Mediterrane Küche: Oktopus, Seeteufel & Skordalia | REZEPT DER WOCHE

20 Min.Folge vom 23.07.2026

Schauspielerin Susanna Hirschler ist heute zu Gast bei Peter Lehner in der Showküche. Susanna steht bei den Stockerauer Festspiele (bis 23.August) auf der Open-Air-Bühne und begeistert in einer Doppelrolle im Shakespeare Klassiker „Ein Sommernachtstraum“. Es wird viel gelacht und Susanne erzählt von ihren kulinarischen Vorlieben. Peter entlockt ihr auch ein paar Bühnengeheimnisse.

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