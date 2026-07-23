Mediterrane Küche: Oktopus, Seeteufel & Skordalia | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 28: Mediterrane Küche: Oktopus, Seeteufel & Skordalia | REZEPT DER WOCHE
20 Min.Folge vom 23.07.2026
Schauspielerin Susanna Hirschler ist heute zu Gast bei Peter Lehner in der Showküche. Susanna steht bei den Stockerauer Festspiele (bis 23.August) auf der Open-Air-Bühne und begeistert in einer Doppelrolle im Shakespeare Klassiker „Ein Sommernachtstraum“. Es wird viel gelacht und Susanne erzählt von ihren kulinarischen Vorlieben. Peter entlockt ihr auch ein paar Bühnengeheimnisse.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rezept der Woche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2026: krone.tv
Enthält Produktplatzierungen