Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rezept der Woche

Mediterrane Seafood-Pasta von Peter Lehner | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 32vom 10.08.2026
Mediterrane Seafood-Pasta von Peter Lehner | REZEPT DER WOCHE

Mediterrane Seafood-Pasta von Peter Lehner | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen

Rezept der Woche

Folge 32: Mediterrane Seafood-Pasta von Peter Lehner | REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 10.08.2026

Dieses Gericht bringt Euch sofort in Urlaubsstimmung. Man kann das Meer und den Strand förmlich riechen und natürlich am Gaumen schmecken. Peter hat wie immer die perfekten Tipps für uns, wie die Garnelen, der Oktopus, die Jakobsmuscheln und die Calamari-Ringe perfekt gelingen.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Rezept der Woche
krone.tv
Rezept der Woche

Rezept der Woche

Alle 1 Staffeln und Folgen