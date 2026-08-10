Mediterrane Seafood-Pasta von Peter Lehner | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 32: Mediterrane Seafood-Pasta von Peter Lehner | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 10.08.2026
Dieses Gericht bringt Euch sofort in Urlaubsstimmung. Man kann das Meer und den Strand förmlich riechen und natürlich am Gaumen schmecken. Peter hat wie immer die perfekten Tipps für uns, wie die Garnelen, der Oktopus, die Jakobsmuscheln und die Calamari-Ringe perfekt gelingen.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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