Schneeweiße Baiser-Spitzen auf Birnenküchlein | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 16: Schneeweiße Baiser-Spitzen auf Birnenküchlein | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 29.04.2026
Tanja schwärmt von diesem schnellen aber köstlichen Küchlein mit den schneeweißen Spitzen aus Baiser.Für die fruchtige Note sorgen leicht karamellisierte Birnenstücke. Wie die Baiser-Spitzen am besten „getrocknet“ werden sagt uns wieder Autorin Angelika Patak, unsere Expertin für Dampf- und Backöfen.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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