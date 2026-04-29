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Rezept der Woche

Schneeweiße Baiser-Spitzen auf Birnenküchlein | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 16vom 29.04.2026
Schneeweiße Baiser-Spitzen auf Birnenküchlein | REZEPT DER WOCHE

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Rezept der Woche

Folge 16: Schneeweiße Baiser-Spitzen auf Birnenküchlein | REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 29.04.2026

Tanja schwärmt von diesem schnellen aber köstlichen Küchlein mit den schneeweißen Spitzen aus Baiser.Für die fruchtige Note sorgen leicht karamellisierte Birnenstücke. Wie die Baiser-Spitzen am besten „getrocknet“ werden sagt uns wieder Autorin Angelika Patak, unsere Expertin für Dampf- und Backöfen.

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