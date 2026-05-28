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Rezept der Woche

Ein Traum: Apfel-Crumble im Glas | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 20vom 28.05.2026
Ein Traum: Apfel-Crumble im Glas | REZEPT DER WOCHE

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Rezept der Woche

Folge 20: Ein Traum: Apfel-Crumble im Glas | REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 28.05.2026

Bei Tanja gibt es diesmal einen Apfel-Crumble im Glas serviert, mit einer köstlichen Topfen- Frischkäsecreme. Geschichtet im Glas, sieht das Dessert einfach super aus. Einmal mit dem langen Löffel bis ganz nach unten… und genießen. Mit etwas Zeste einer Zitrusfrucht verfeinert, ist diese Nachspeise ein echter Hingucker.

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