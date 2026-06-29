Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rezept der Woche

Knuspriges Flatbread mit einer Ricotta-Creme | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 24vom 29.06.2026
Knuspriges Flatbread mit einer Ricotta-Creme | REZEPT DER WOCHE

Knuspriges Flatbread mit einer Ricotta-Creme | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen

Rezept der Woche

Folge 24: Knuspriges Flatbread mit einer Ricotta-Creme | REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 29.06.2026

Chefkoch Peter Lehner liebt es, wenn man im Mund auch verschiedene Texturen spürt. Das Flatbread wird in Polenta gewälzt und knuspert am Gaumen. Bestrichen und belegt wird mit einer köstlichen Ricottacreme, Lachs und einem perfekten, pochierten Ei. Perfekt für ein Luxus-Frühstück im Sommer!

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Rezept der Woche
krone.tv
Rezept der Woche

Rezept der Woche

Alle 1 Staffeln und Folgen