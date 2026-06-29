Knuspriges Flatbread mit einer Ricotta-Creme | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 24: Knuspriges Flatbread mit einer Ricotta-Creme | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 29.06.2026
Chefkoch Peter Lehner liebt es, wenn man im Mund auch verschiedene Texturen spürt. Das Flatbread wird in Polenta gewälzt und knuspert am Gaumen. Bestrichen und belegt wird mit einer köstlichen Ricottacreme, Lachs und einem perfekten, pochierten Ei. Perfekt für ein Luxus-Frühstück im Sommer!
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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