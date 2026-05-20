Eiskalte „freecer“ Gläser: Cocktail und Garnelen | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 19: Eiskalte „freecer“ Gläser: Cocktail und Garnelen | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 20.05.2026
Zu Gast ist Ronnie Weger von „freecer.at“. Eiskalte Gläser in Sekundenschnelle. Der innovative „Gläserfreecer“ aus OÖ eignet sich perfekt für die Gastro, aber auch für ambitionierte Privatparties. Chefkoch Peter Lehner macht einen zauberhaften Basilikum Cocktail und einen köstlichen Garnelensalat. Beides in perfekt gekühlten „freecer-Gläsern“.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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