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Rezept der Woche

Eiskalte „freecer“ Gläser: Cocktail und Garnelen | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 19vom 20.05.2026
Eiskalte „freecer“ Gläser: Cocktail und Garnelen | REZEPT DER WOCHE

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Folge 19: Eiskalte „freecer“ Gläser: Cocktail und Garnelen | REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 20.05.2026

Zu Gast ist Ronnie Weger von „freecer.at“. Eiskalte Gläser in Sekundenschnelle. Der innovative „Gläserfreecer“ aus OÖ eignet sich perfekt für die Gastro, aber auch für ambitionierte Privatparties. Chefkoch Peter Lehner macht einen zauberhaften Basilikum Cocktail und einen köstlichen Garnelensalat. Beides in perfekt gekühlten „freecer-Gläsern“.

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