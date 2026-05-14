Sängerin Virginia Ernst liebt Spargel! | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 18: Sängerin Virginia Ernst liebt Spargel! | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 14.05.2026
Peter Lehner hat sich in Vorbereitung auf den ESC, Sängerin Virginia Ernst in die Küche eingeladen. Gemeinsam plaudern sie über den Songcontest und gesunde Ernährung. Virginia hat ihr Lieblings-Spargelrezept mitgebracht und Peter macht eine köstliche „Spargel-Frittata dazu.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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