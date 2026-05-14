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Rezept der Woche

Sängerin Virginia Ernst liebt Spargel! | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 18vom 14.05.2026
Sängerin Virginia Ernst liebt Spargel! | REZEPT DER WOCHE

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Folge 18: Sängerin Virginia Ernst liebt Spargel! | REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 14.05.2026

Peter Lehner hat sich in Vorbereitung auf den ESC, Sängerin Virginia Ernst in die Küche eingeladen. Gemeinsam plaudern sie über den Songcontest und gesunde Ernährung. Virginia hat ihr Lieblings-Spargelrezept mitgebracht und Peter macht eine köstliche „Spargel-Frittata dazu.

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