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Rezept der Woche

Käferbohnen Krokant und Kernöl-Tiramisu | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 17vom 06.05.2026
Käferbohnen Krokant und Kernöl-Tiramisu | REZEPT DER WOCHE

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Rezept der Woche

Folge 17: Käferbohnen Krokant und Kernöl-Tiramisu | REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 06.05.2026

Diesmal gibt es bei Tanja ein Tiramisu mit „dem Gold aus der Steiermark“. Steirisches Kürbiskernöl g.g.A., kann man wunderbar in der süßen Küche einsetzen. Die nussige Note begeistert auch Philipp Jelinek von „Philipp bewegt“. Für den Crunch sorgen karamellisierte Käferbohnen – überraschend köstlich!

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