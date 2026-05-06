Käferbohnen Krokant und Kernöl-Tiramisu | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 17: Käferbohnen Krokant und Kernöl-Tiramisu | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 06.05.2026
Diesmal gibt es bei Tanja ein Tiramisu mit „dem Gold aus der Steiermark“. Steirisches Kürbiskernöl g.g.A., kann man wunderbar in der süßen Küche einsetzen. Die nussige Note begeistert auch Philipp Jelinek von „Philipp bewegt“. Für den Crunch sorgen karamellisierte Käferbohnen – überraschend köstlich!
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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