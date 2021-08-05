Germanys next it-girlJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1700: Germanys next it-girl
45 Min.Folge vom 05.08.2021Ab 12
Stefanie wird ihrer Meinung nach das nächste It-Girl. Ein Song ist schon aufgenommen und auf In-Partys ist sie der angesagte Gast. Jetzt fehlen nur noch die professionellen Fotos eines Top-Fotografen. Als das Fotoshooting jedoch abgebrochen wird, weil es zwischen Stefanie und dem Fotografen zum Streit gekommen ist, soll Stefanie am Abend im Fotolabor einen Brand gelegt haben. Wollte sie sich für die schlechten Fotos rächen oder versucht jemand, ihrer Karriere zu schaden?
