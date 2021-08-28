Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Riskante Affäre

SAT.1Staffel 10Folge 1722vom 28.08.2021
Riskante Affäre

Riskante AffäreJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1722: Riskante Affäre

45 Min.Folge vom 28.08.2021Ab 12

Die verheiratete Ärztin Dr. Karola Inders hatte eine Affäre mit dem 20 Jahre jüngeren Philipp. Als der junge Schlagzeuger mit einem Messer niedergestochen wird, fällt der Verdacht recht schnell auf den gehörnten Ehemann der Ärztin. Jedoch scheint er nicht der einzige Feind von Phillip zu sein. Dessen ehemaliger Bandkollege Jan hasst Philipp ebenfalls aus tiefstem Herzen ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen